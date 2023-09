Concert du Réveillon Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement, 31 décembre 2023, Lyon 1er Arrondissement.

Lyon 1er Arrondissement,Rhône

Soirée lyonnaise comme à Vienne pour ce réveillon. Les opérettes autrichiennes de Lehár et de Kálmán feront l’évènement. Musiques festives, grandioses, qui mettront à l’honneur les Solistes de l’Opéra Studio..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

Opéra de Lyon Place de la Comédie

Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Celebrate New Year’s Eve Vienna-style while staying in Lyon, with Austrian operetta pieces by Lehár and Kálmán. Get ready for some grand party music featuring the Opera Studio Soloists.

Una velada en Lyon, como en Viena, para esta Nochevieja. Las operetas austriacas de Lehár y Kálmán serán el plato fuerte. Música festiva y grandiosa, con los solistas del Studio Opera.

Lyoner Abend wie in Wien an diesem Silvesterabend. Die österreichischen Operetten von Lehár und Kálmán werden das Ereignis sein. Festliche, großartige Musik, bei der die Solisten des Opernstudios im Mittelpunkt stehen werden.

Mise à jour le 2023-07-28 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme