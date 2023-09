Kent Nagano Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement, 26 novembre 2023, Lyon 1er Arrondissement.

Lyon 1er Arrondissement,Rhône

Un concert héroïque pour célébrer le retour de Kent Nagano, Directeur musical de l’Orchestre de l’Opéra de Lyon de 1988 à 1998. Une soirée Beethoven en trois chefs d’œuvres..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 16:00:00. .

Opéra de Lyon Place de la Comédie

Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



A heroic concert to celebrate the return of Kent Nagano, who was the music director of the Lyon Opera from 1988 to 1998. Get ready for Beethoven night, with three masterpieces.

Un concierto heroico para celebrar el regreso de Kent Nagano, Director musical de la Orquesta de la Ópera de Lyon de 1988 a 1998. Una velada de Beethoven en tres obras maestras.

Ein heroisches Konzert zur Feier der Rückkehr von Kent Nagano, der von 1988 bis 1998 Musikdirektor des Orchesters der Opéra de Lyon war. Ein Beethoven-Abend mit drei Meisterwerken.

Mise à jour le 2023-07-28 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme