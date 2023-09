Pawel Trojak – Récital de chant du Lyon Opéra Studio Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement, 19 novembre 2023, Lyon 1er Arrondissement.

Lyon 1er Arrondissement,Rhône

Découvrez Pawel Trojak, baryton polonais, jeune chanteur du Lyon Opéra Studio, à l’occasion d’un concert piano-chant intimiste à l’Amphi !.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 18:00:00. .

Opéra de Lyon Place de la Comédie

Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Discover Pawel Trojak, Polish baritone and young singer with the Lyon Opera Studio, in an intimate piano-chant concert at the Amphi!

¡Descubra a Pawel Trojak, barítono polaco y joven cantante del Estudio de la Ópera de Lyon, en un concierto íntimo de piano y canto en el Amphi!

Entdecken Sie Pawel Trojak, einen polnischen Bariton und jungen Sänger des Lyoner Opernstudios, bei einem intimen Klavier- und Gesangskonzert im Amphi!

Mise à jour le 2023-07-28 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme