La Belle au bois dormant Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement, 12 novembre 2023, Lyon 1er Arrondissement.

Lyon 1er Arrondissement,Rhône

À partir du célèbre ballet composé par Tchaïkovski en 1890, Marcos Morau a conçu une méditation sur la durée, où la Belle au bois dormant devient l’allégorie de notre rapport au temps..

2023-11-12 fin : 2023-11-13 20:00:00. .

Opéra de Lyon Place de la Comédie

Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



From Tchaikovsky’s famous 1890 ballet, Marcos Morau stretched out a meditation session in which Sleeping Beauty embodies our relation to the passing of time. The rich visual references of this Spanish choreographer turn the princess’ long sleep into an unbridled, wild march.

Basándose en el famoso ballet compuesto por Tchaikovsky en 1890, Marcos Morau ha ideado una meditación sobre la duración, en la que la Bella Durmiente se convierte en una alegoría de nuestra relación con el tiempo.

Ausgehend von Tschaikowskys berühmtem Ballett aus dem Jahr 1890 entwarf Marcos Morau eine Meditation über die Dauer, in der Dornröschen zur Allegorie unserer Beziehung zur Zeit wird.

