Sílvia Pérez Cruz – Toda la vida, un día Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement, 23 septembre 2023, Lyon 1er Arrondissement.

Lyon 1er Arrondissement,Rhône

Emblème d’une Catalogne universelle, elle est l’une des voix les plus affranchies de son temps : Sílvia Pérez Cruz s’empare de la grande salle de l’Opéra pour déployer les airs – et les ailes – de son majestueux dernier album..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 20:00:00. .

Opéra de Lyon Place de la Comédie

Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



Emblematic of a universal Catalonia, she is one of the most liberated voices of her time: Sílvia Pérez Cruz takes over the great hall of the Opéra to spread the airs? and the wings? of her majestic latest album.

Emblema de una Cataluña universal, es una de las voces más liberadas de su tiempo: Sílvia Pérez Cruz toma la gran sala de la Ópera para desplegar los aires -y las alas- de su majestuoso último disco.

Sílvia Pérez Cruz hat den großen Saal des Opernhauses erobert, um die Melodien – und die Flügel – ihres majestätischen neuen Albums zu entfalten.

