Elias Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Catégories d’Évènement: Lyon 1er Arrondissement

Rhône Elias Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement, 17 décembre 2023, Lyon 1er Arrondissement. Lyon 1er Arrondissement Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-17

fin : 2023-12-17 Les dieux, les rois, les prophètes ne sont rien sans le peuple. Elias, présenté pour la première fois en France dans une réalisation théâtrale due à Calixto Bieito, met en scène ce peuple de toujours, avec ses exaltations, ses peurs et ses rêves..

Les dieux, les rois, les prophètes ne sont rien sans le peuple. Elias, présenté pour la première fois en France dans une réalisation théâtrale due à Calixto Bieito, met en scène ce peuple de toujours, avec ses exaltations, ses peurs et ses rêves. .

Opéra de Lyon Place de la Comédie

Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Mise à jour le 2023-07-28 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Lyon 1er Arrondissement, Rhône Autres Code postal 69001 Lieu Opéra de Lyon Adresse Opéra de Lyon Place de la Comédie Ville Lyon 1er Arrondissement Departement Rhône Lieu Ville Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Latitude 45.767762 Longitude 4.837074 latitude longitude 45.767762;4.837074

Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-1er-arrondissement/