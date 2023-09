FESTEN « REPLICANT » OPERA DE LIMOGES – MAISON DES ARTS ET DE LA DANSE Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges FESTEN « REPLICANT » OPERA DE LIMOGES – MAISON DES ARTS ET DE LA DANSE Limoges, 22 novembre 2023, Limoges. FESTEN « REPLICANT » Mercredi 22 novembre, 20h00 OPERA DE LIMOGES – MAISON DES ARTS ET DE LA DANSE TARIF PLEIN : 25 € – TARIFS RÉDUITS : Veuillez contacter le service billetterie à l’Opéra de Limoges – Maison des Arts et de la Danse pour tout renseignement : 05 55 35 04 10 / scene-conventionnee-danse@operalimoges.fr 10 ans déjà que Festen déploie avec brio son jazz alternatif. Passionnés par la musique de film, les quatre musiciens ont développé au fil du temps un langage bien à eux : une musique minimaliste portée par une grosse énergie inspirée du rock des 90’s. Le groupe compte cinq albums à son actif avec pour fil conducteur le cinéma. Après le succès de leur « Inside Stanley Kubrick » sortie en 2018 sur le Label LABORIE Jazz, Festen présente « Replicant » inspiré de l’univers synthétique et sombre de Blade Runner. « Replicant », le nouvel album de Festen, également sur le Label LABORIE Jazz, spin-off musical du film Blade Runner de Ridley Scott, s’ouvre avec le monologue de Roy Batty, personnage charismatique et torturé. Il raconte son long voyage et sa quête de vérité, sa traversée le long de l’épaule d’Orion jusqu’à la porte de Tannhäuser. Une odyssée percutante qui, au fil des morceaux, transporte l’auditeur dans un univers instrumental décadent qui questionne sur l’humanité. Une performance de haut vol.

Line-up :

Damien Fleau – Saxophone

Maxime Fleau – Batterie

Oliver Degabriel – Basse

OPERA DE LIMOGES – MAISON DES ARTS ET DE LA DANSE 76 RUE DES SAGNES – 87280 LIMOGES

