STEVE COLEMAN « REFLEX » OPERA DE LIMOGES – MAISON DES ARTS ET DE LA DANSE Limoges, 19 novembre 2023, Limoges.

STEVE COLEMAN « REFLEX » Dimanche 19 novembre, 17h00 OPERA DE LIMOGES – MAISON DES ARTS ET DE LA DANSE TARIF PLEIN : 25 € – TARIFS RÉDUITS : Veuillez contacter le service billetterie à l’Opéra de Limoges – Maison des Arts et de la Danse pour tout renseignement : 05 55 35 04 10 / scene-conventionnee-danse@operalimoges.fr

Dans la lignée des grands musiciens afro-américains, Steve Coleman transcende les frontières du jazz. Saxophoniste, compositeur et artiste exceptionnel, curieux de tout, fédérateur depuis plus de vingt ans d’une œuvre foisonnante, hors catégorie, Steve Coleman est avant tout passionné de recherche sonore, capable de s’associer à la scène hip-hop comme de fréquenter l’Ircam.

Considéré comme l’un des musiciens les plus influents de sa génération et l’un des saxophonistes les plus important des trente dernières années, Steve Coleman a, depuis les débuts de sa carrière, suivi sa propre voie, refusant les étiquettes de styles et de genre. Imprégné de Charlie Parker tout autant que d’Ornette Coleman, il s’est imposé comme l’une des voix les plus singulières du saxophone jazz. Co-fondateur au milieu des années 1980 du mouvement M-BASE, où l’intelligence Soul croisait la recherche, sa conception de l’harmonie, son travail des rythmiques, ainsi que son intégration du funk et du hip hop ont influencé un grand nombre de groupes actuels et fait de lui un musicien incontournable.

Steve Coleman – Saxophone

Rich Brown – Basse

Sean Rickman – Batterie

OPERA DE LIMOGES – MAISON DES ARTS ET DE LA DANSE 76 RUE DES SAGNES – 87280 LIMOGES Limoges 87000 Beaubreuil Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.eclatsdemail.com/agenda-2023/steve-coleman-reflex/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T17:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:30:00+01:00

2023-11-19T17:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:30:00+01:00

Jazz Concert

© JOHN D. & CATHERINE T. MACARTHUR FOUNDATION