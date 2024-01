Peer Gynt Opéra de Limoges Limoges, mercredi 31 janvier 2024.

Peer Gynt « Objet théâtral hybride », initialement destiné à être lu, Ibsen adaptera son poème pour pouvoir être porté sur les planches, et sera mis en musique par Grieg. Mercredi 31 janvier, 20h00 Opéra de Limoges

Dans cette fable métaphorique et universelle, où Peer Gynt tente de trouver un sens à son existence, co-existent poèmes dramatiques, chant et musique orchestrale.

L’écriture scénographique de Jean‑Philippe Clarac et Olivier Deloeuil permet à l’orchestre d’être enveloppé d’une élégante construction de bois blond, comme autant de sentiers pour retracer les chemins de vie du fantasque anti-héros norvégien. Au fil des passages symphoniques, acteurs et chanteurs évoluent sur ce réseau de passerelles. Ils n’incarnent pas leurs personnages, mais donnent à voir les aventures tragi-comiques de Peer Gynt en effigie, grâce au théâtre d’objets, à la création graphique et à la vidéo réalisée en directe

DURÉE : 2h30

LIEU : Grande salle

CATÉGORIE : Spectacle Lyrique

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine