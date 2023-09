HARLEM GOSPEL CHOIR – CELEBRATES 60 YEARS OF WHITNEY HOUSTON OPERA DE LIMOGES Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges HARLEM GOSPEL CHOIR – CELEBRATES 60 YEARS OF WHITNEY HOUSTON OPERA DE LIMOGES Limoges, 25 novembre 2023, Limoges. HARLEM GOSPEL CHOIR – CELEBRATES 60 YEARS OF WHITNEY HOUSTON Samedi 25 novembre, 20h00 OPERA DE LIMOGES Depuis plus de deux décennies il a parcouru le monde entier pour enthousiasmer son public avec la puissance inspiratrice du gospel noir. Cette année, la chorale célébrera Whitney Houston avec les meilleurs chanteurs et musiciens des églises noires de Harlem et de la région de New York/Tri-State.

Réservation: Billetterie en ligne OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.operalimoges.fr/agitateurlyrique/harlem-gospel-choir »}] https://www.operalimoges.fr/agitateurlyrique/harlem-gospel-choir Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T22:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu OPERA DE LIMOGES Adresse 48 rue Jean Jaurès - 87000 LIMOGES Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville OPERA DE LIMOGES Limoges latitude longitude 45.832213;1.258803

OPERA DE LIMOGES Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/