ROBERTO FONSECA – LA GRAN DIVERSION OPERA DE LIMOGES Limoges

Limoges ROBERTO FONSECA – LA GRAN DIVERSION OPERA DE LIMOGES Limoges, 24 novembre 2023, Limoges. ROBERTO FONSECA – LA GRAN DIVERSION Vendredi 24 novembre, 20h00 OPERA DE LIMOGES Une invitation à la danse au son des classiques enivrants des années folles à Cuba.

Si le nom de Roberto Fonseca est aujourd’hui synonyme de renouveau d’une musique cubaine ouverte aux quatre vents, du hip-hop aux musiques électroniques en passant par la soul ou le funk, le pianiste n’en est pas moins attaché au patrimoine extraordinaire de l’île.

Roberto Fonseca – chant, piano

Matheew Simon – trompette

Ruly Herrera – batterie

Yandy Martinez – contrebasse

Jimmy Jenks – saxophone ténor

Javier Zalva – saxophone baryton, flûte

Andres Coayo – percussions

Carlos Calunga – chant

Roberto Garcia – trompette

Réservation: Billetterie en ligne OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.operalimoges.fr/agitateurlyrique/roberto-fonseca »}] https://www.operalimoges.fr/agitateurlyrique/roberto-fonseca Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T22:00:00+01:00

OPERA DE LIMOGES Limoges