BERTRAND BELIN – TAMBOUR VISION Jeudi 23 novembre, 20h00 OPERA DE LIMOGES

Bertrand Belin a troqué la minéralité rugueuse de son précédent album Persona pour un univers synthétique, où les boîtes à rythme, les synthés, parfois les cuivres, dessinent une douce atmosphère électronique qui invite aux mouvements de tête et de bras.

La musique n’est là que pour servir une voix, mystérieuse et sensuelle, mais surtout des textes ciselés avec précision.

Bertrand Belin – Voix lead et guitares

Sylvain Joasson – batterie, batterie électronique

Thibault Frisoni – basse, claviers, chœurs

Lara Oyedepo – percussions, claviers, chœurs

Jean-Baptiste Julien – claviers

Julien Omé – guitares

OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:00:00+01:00

