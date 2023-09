MANGANE « ZOOM ZEMMATT » OPERA DE LIMOGES Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges MANGANE « ZOOM ZEMMATT » OPERA DE LIMOGES Limoges, 18 novembre 2023, Limoges. MANGANE « ZOOM ZEMMATT » Samedi 18 novembre, 20h00 OPERA DE LIMOGES Une voix qui crée dans notre esprit un décor de rêves, un espace de jeu, de sagesse intérieure, un territoire de sourires.

En 2022, un travail de création avait été mené tout au long de l’année pour aboutir à un concert exceptionnel lors du Festival, la sortie de l’album Zoom Zemmatt en 2023 et le concert à l’Opéra de Limoges s’inscrivent dans la suite logique de ce processus de création.

Mangane – compositions, chant, guitare, senza

Alune Wade – arrangements

Ranto Rakotomalala – basse

Anthony Jambon – guitare

Hugues Mayot – saxophones

Valérie Belinga – chant

Adriano Dos Santos – percussions

Benjamin Naud – batterie

Carlos Sarduy – trompette

Réservation: billetterie en ligne OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES

