LAURENT BARDAINNE ET TIGRE D’EAU DOUCE Vendredi 17 novembre, 20h00 OPERA DE LIMOGES

Dans une jungle riche de grooves cuivrés et de mélodies captivantes, l’esprit funk croise la soul des années 70’s et le jazz.

Le souffle optimiste du saxophone ténor au son direct et généreux convoque le spectre de Pharoah Sanders. Un concert joyeux et solaire comme un voyage onirique et cinématographique à travers une nature en perpétuelle renaissance.

Laurent Bardainne – compositions, saxophone

Arnaud Roulin – orgue Hammond

Philippe Glazes – batterie

Roger Raspail – percussions

Sylvain Daniel – basse

OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:00:00+01:00

