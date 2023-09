KAZ HAWKINS OPERA DE LIMOGES Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges KAZ HAWKINS OPERA DE LIMOGES Limoges, 16 novembre 2023, Limoges. KAZ HAWKINS Jeudi 16 novembre, 20h30 OPERA DE LIMOGES Quand elle chante, Kaz Hawkins nous embarque dans son univers pluriel, coloré, des mots simples pour dire des émotions fortes, un univers artistique à la hauteur de sa personnalité, attachante et libre.

Kaz Hawkins – chant

Stef Paglia – guitare

Amaury Blanchard – batterie

Julien Boisseau – basse

Cédric Le Goff – claviers

Réservation: Billetterie en ligne OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.operalimoges.fr/agitateurlyrique/kaz-hawkins »}] https://www.operalimoges.fr/agitateurlyrique/kaz-hawkins Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:30:00+01:00

Détails
Lieu OPERA DE LIMOGES
Adresse 48 rue Jean Jaurès - 87000 LIMOGES
Ville Limoges

