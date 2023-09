LA VIE PARISIENNE OPERA DE LIMOGES Limoges, 9 novembre 2023, Limoges.

LA VIE PARISIENNE 9 – 12 novembre OPERA DE LIMOGES

Bruyant, chantant, trépidant et frivole, le Paris d’Offenbach s’affiche comme la ville de la fête et des plaisirs, mais aussi celle des masques et des faux-semblants.

Trompés par la demi-mondaine Métella, leur maîtresse commune, Raoul de Gardefeu et Bobinet, jeunes coureurs de jupons de la bonne société parisienne, sont résolus à ne plus courtiser que des femmes du monde. L’aventureux Gardefeu jette son dévolu sur une baronne danoise fraîchement débarquée à Paris avec son époux. Il se fait passer pour guide et héberge le couple dans son appartement, qu’il présente comme une annexe du Grand Hôtel…

Le Palazzetto Bru Zane propose la découverte de la version originelle de La Vie parisienne telle qu’imaginée par son auteur en 1866.

Deux actes nouveaux font valoir des morceaux inconnus.

Une Vie parisienne inédite, mais qui conserve le charme et l’étourdissement qui en ont fait la réputation.

Durée: 3h30 entracte compris

OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
https://www.operalimoges.fr/agitateurlyrique/reservation/la-vie-parisienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T20:00:00+01:00 – 2023-11-09T23:30:00+01:00

2023-11-12T15:00:00+01:00 – 2023-11-12T18:30:00+01:00