DU BALLET À LA COMÉDIE MUSICALE / DUO JATEKOK Jeudi 5 octobre, 20h00 OPERA DE LIMOGES

Un programme marqué par l’optimisme, l’énergie et l’enthousiasme !

Le Duo Jatekok invite à une virée passionnée autour de la danse à travers trois œuvres dans leur version pour piano à 4 mains.

L’éveil voluptueux du désir avec l’Après-midi d’un faune né de la poésie de Mallarmé donne une partition aux courbes sensuelles, aussi libre qu’onirique dont Nijinski s’emparera pour être dansée.

Points on Jazz, suite de ballet composée pour deux pianos fonctionne comme un ensemble de variations rythmiques. À la même époque sort West Side Story, la comédie musicale inspirée de la célèbre histoire d’amour de Shakespeare, Roméo et Juliette, dans une adaptation moderne relatant des guerres de gangs.

Adélaïde Panaget et Naïri Badal, pianos

Programme musical:

Claude Debussy / Prélude à l’Après-midi d’un Faune (1894)

Dave Brubeck / Points on jazz (1961)

Leonard Bernstein / West Side Story (1957)

Durée: 1h05

Réservation: Billetterie en ligne

OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:00:00+02:00 – 2023-10-05T21:05:00+02:00

