Chamberlain de Mathieu Harlaut
Vendredi 26 mai 2023, 18h30
OPERA DE LIMOGES

Piano / synthés : Mathieu Harlaut
Durée : 1h 15

Réservation : Billeterie en ligne Description du spectacle :

Un homme, un piano et des machines en studio, et désormais sur scène. Mathieu Harlaut compose, enregistre et interprète Chamberlain : Homme – piano – machines ; pour dérouler l’harmonie d’une écriture, la science de la poésie, le mouvement de la danse. Les influences solaires et nocturnes de Chamberlain se sont recentrées, pour mieux se redéployer : Debussy, F. de Roubaix, Kraftwerk, Steve Reich, Brad Mehldau, Aphex Twin, le jazz et la techno… #Concert en partenariat avec la Fédération Hiero

