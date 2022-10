Cendrillon OPERA DE LIMOGES, 12 mai 2023, Limoges.

Cendrillon 12 – 16 mai 2023 OPERA DE LIMOGES

Opéra en 4 actes et 6 tableaux De Jules Massenet, sur un livret d’Henri Cain et de Paul Collin (1899).

OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

« Historien musical de l’âme féminine » (Debussy), Massenet livre avec Cendrillon une œuvre séduisante dans laquelle écritures orchestrale et vocale se prêtent à l’évocation du merveilleux. Il donne également à sa féérie lyrique des couleurs empruntant à tous les registres des voix féminines : du contralto au soprano colorature. Et si le Prince est interprété par une mezzo-soprano, cela le met sur un pied d’égalité avec Cendrillon. Les deux adolescents se retrouvent au pays des rêves et de l’amour, jusqu’à ce que ces rêves deviennent réalité…

Dans un astucieux dispositif scénique, et grâce à des costumes merveilleux (au sens propre du terme), Ezio Toffolutti offre une lecture à la fois fidèle et cocasse du conte de Perrault. Sans négliger les ballets pour lesquels Massenet avait proscrit un traitement chorégraphique académique et le tutu ! Aujourd’hui, la chorégraphie d’Ambra Senatore dont la fantaisie correspond à l’esprit de l’œuvre, prolonge cette modernité assumée.

Direction : Robert Tuohy

Cheffe de chant : Elisabeth Brusselle

Mise en scène, décors, costumes, lumières : Ezio Toffolutti

assisté de Licia Lucchese

Remontage à Limoges : François Bagur

Chorégraphe : Ambra Senatore

Cendrillon : Hélène Carpentier

Le Prince charmant : Héloïse Mas

La Fée : Marie Eve Munger

Madame de la haletière : Julie Pasturaud

Pandolfe : Matthieu Lécroart

Dorothée : Ambroisine Bré

Noémie : Caroline Jestaedt

Danseurs du CCN de Nantes

Orchestre de l’Opéra de Limoges

Chœur de l’Opéra de Limoges

(Dir. Arlinda Roux Majollari)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:00:00+02:00

2023-05-16T23:00:00+02:00