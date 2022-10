Cinderella – W. Latchoumia OPERA DE LIMOGES Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Cinderella – W. Latchoumia OPERA DE LIMOGES, 25 avril 2023, Limoges. Cinderella – W. Latchoumia Mardi 25 avril 2023, 20h00 OPERA DE LIMOGES Piano : Wilhem Latchoumia Programme musical Jean-Philippe Rameau OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Sergueï Prokofiev Cendrillon, cycles pour piano extraits du ballet éponyme (Op.95, 97 et 102, 1941-1944) Description du spectacle Mettre en regard deux compositeurs que beaucoup de choses semblent éloigner telle est l’idée inattendue et originale du pianiste Wilhem Latchoumia. D’un côté Rameau, le théoricien et maître du baroque français et de l’autre, Prokofiev, le virtuose russe aux multiples facettes, qui conçoit davantage la musique comme un artisanat. Il y a pourtant une vraie relation entre les deux musiciens, particulièrement dans leur rapport au mouvement, dans la musique de danse. Ainsi, la Suite en la de Rameau, qui s’articule notamment autour des danses canoniques de la suite baroque (allemande, courante, gigue, sarabande…), dialogue avec le ballet de Prokofiev. Cette œuvre orchestrale à l’origine, inspirée du conte de Perrault, fut ensuite adaptée par Prokofiev lui-même en trois cycles d’arrangements pour piano. Wilhem Latchoumia – comme sur son dernier disque chez La Dolce Volta, 2019 – en fera entendre divers extraits, pleins de douce ironie et de lyrisme. Une invitation à la danse !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T20:00:00+02:00

2023-04-25T21:15:00+02:00

