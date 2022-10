Don Quichotte, j’étoilerai le vent qui passe OPERA DE LIMOGES Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Don Quichotte, j’étoilerai le vent qui passe OPERA DE LIMOGES, 22 avril 2023, Limoges. Don Quichotte, j’étoilerai le vent qui passe Samedi 22 avril 2023, 17h00 OPERA DE LIMOGES Opéra / version de chambre proposé par la Cie Maurice et les autres, librement inspiré de l’opéra de Jules Massenet Direction musicale : Igor Bouin OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Don Quichotte (j’étoilerai le vent qui passe) est une adaptation de l’opéra éponyme de Jules Massenet, crée en 1910. Dans cette version tout public d’une durée de 50 minutes, nous suivons Don Quichotte et Sancho dans des aventures épiques pour retrouver le collier de perles de Dulcinée, volé par des bandits. Avec une seule pianiste et quelques accessoires pour partenaires, les deux hommes, rois de l’imaginaire et clochards de la réalité, nous entrainent dans des émotions puissantes et interrogent notre rapport à l’amitié, la virilité et au rêve.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-22T17:00:00+02:00

2023-04-22T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu OPERA DE LIMOGES Adresse 48 rue Jean Jaurès - 87000 LIMOGES Les Emailleurs Ville Limoges lieuville OPERA DE LIMOGES Limoges Departement Haute-Vienne

OPERA DE LIMOGES Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Don Quichotte, j’étoilerai le vent qui passe OPERA DE LIMOGES 2023-04-22 was last modified: by Don Quichotte, j’étoilerai le vent qui passe OPERA DE LIMOGES OPERA DE LIMOGES 22 avril 2023 Limoges Opéra de limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne