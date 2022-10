Beethoven et les Ruses d’amour OPERA DE LIMOGES Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Beethoven et les Ruses d’amour OPERA DE LIMOGES, 16 avril 2023, Limoges. Beethoven et les Ruses d’amour Dimanche 16 avril 2023, 15h30 OPERA DE LIMOGES Direction musicale : Pavel Baleff Violon solo : Liya Petrova OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Orchestre de l’Opéra de Limoges Ludwig van Beethoven Concerto pour violon en Ré Majeur opus 61 Alexandre Glazounov Les Ruses d’amour, musique de ballet op.61 Description du spectacle

Liya Petrova s’empare d’un des plus ambitieux morceaux de bravoure du répertoire pour violon. Lauréate du premier prix du concours Carl Nielsen, elle interprète le concerto pour violon de ce même compositeur. À la charnière du XIXe et du XXème siècle, Carl Nielsen est le digne représentant du répertoire danois dont la musique fait figure d’exception tant il se démarque de ses contemporains. Parmi eux, Alexandre Glazounov qui compose en 1900 la musique du ballet chorégraphié par Marius Petipa Les Ruses d’amour. Si le sujet s’avère d’une grande innoncence, la musique offre quant à elle une partition orchestrale magnifique. Les danses traditionnelles contrastent avec l’influence de musiques populaires, on entend notamment le thème si connu « J’ai du bon tabac » dès l’ouverture de l’œuvre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T15:30:00+02:00

2023-04-16T16:30:00+02:00

