Faust OPERA DE LIMOGES, 15 mars 2023, Limoges.

Faust 15 – 19 mars 2023 OPERA DE LIMOGES

Opéra en cinq actes de Charles Gounod / Livret de Jules Barbier et Michel Carré d’après Goethe

OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://operalimoges.notre-billetterie.fr/billets?spec=513&kld=2223 »}]

Opéra en cinq actes

de Charles Gounod sur un livret de Jules Barbier et Michel Carré d’après Goethe

Nouvelle production

Direction musicale : Pavel Baleff

Cheffe de chant : Elisabeth Brusselle

Mise en scène : Claude Brumachon et Benjamin Lamarche

Scénographie : Fabien Teigné

Costumes : Hervé Poeydemenge

Lumières : Olivier Teissier

Faust : Julien Dran

Marguerite : Amina Edris

Méphistophélès : Nicolas Cavallier

Valentin : David Bizic

Siébel : Eléonore Pancrazi

Orchestre de l’Opéra de Limoges

Chœur de l’Opéra de Limoges

(Dir. Arlinda Roux Majollari)

Durée : 3h avec entracte

Réservation : Billeterie en ligne

Description du spectacle : Les chorégraphes qui se sont « essayé » au mythe de Faust, Roland Petit (1945), Maurice Béjart (1964 et 1975), George Balanchine (1975), François Verret (1990), Robyn Orlin (2000), Jean-Christophe Maillot (2008) ou encore le chorégraphe roumain Edward Clugt (2018) ont proposé du fameux pacte avec le Diable des versions radicalement contrastées.

Claude Brumachon et Benjamin Lamarche ont choisi de jouer sur la dualité. Chaque personnage a son double, symbolisant sa part d’ombres et de lumières et l’ambiguïté de ses envies et de ses peurs.

« Il y a les voix, il y a les corps, transcendés par deux individus séparés, identités distinctes, le corps, la voix. Un danseur, un chanteur […]

Nous avons imaginé un Faust schizophrène, une double personnalité psychotique qui amène les personnages à s’immerger dans une pâte d’où ils émergent transformés.

Créer un opéra comme un prisme à facette, dans lequel la vision de chaque protagoniste est fragmentée, métamorphosée, détruite et reconstruite.

Solistes, artistes du chœur et danseurs réunis interprètent cette œuvre fougueuse à la recherche d’une éternelle jeunesse. En se renvoyant, tout au long de l’opéra, leurs désirs chantés et dansés, les deux « corps » s’avancent vers un même état traversé. »

Claude Brumachon et Benjamin Lamarche.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T20:00:00+01:00

2023-03-19T18:00:00+01:00