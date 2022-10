Simon Ghraichy / Cyrille Dubois OPERA DE LIMOGES Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Simon Ghraichy / Cyrille Dubois OPERA DE LIMOGES, 26 février 2023, Limoges. Simon Ghraichy / Cyrille Dubois Dimanche 26 février 2023, 15h00 OPERA DE LIMOGES Piano : Simon Ghraichy Cyrille Dubois, ténor Programme musical Franz Liszt Méphisto Valse n°1 Sonate en si mineur Trois sonnets de Pétrarque n°47, 104, 123 (extraits des Années de Pèlerinage) OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Simon Ghraichy, pianiste franco-libano-mexicain, se distingue par un style cosmopolite qui efface les frontières. Il parcourt le répertoire de Franz Liszt, son compositeur de prédilection, avec un condensé de ses pièces les plus emblématiques. La Méphisto-valse n°1 évoque les détours malicieux du diable pour arriver à ses fins avant de dévoiler son vrai visage macabre. Une virtuosité de jeu que l’on retrouve dans sa Sonate pour piano en si mineur, teintée de clair-obscur. Composée d’un seul et imposant mouvement, cette sonate rompt avec le genre, offrant la répétition et la variation de plusieurs thèmes qui nécessitent de l’interprète une grande agilité. Simon Ghraichy œuvre enfin dans l’intimité du compositeur hongrois avec les Sonnets de Pétrarque. Ils traduisent le voyage du compositeur en Italie et notamment sa lecture du poète italien. Ces sonnets sont extraits des Années de Pèlerinage, sorte de témoignage de quarante années de la vie de Franz Liszt.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-26T15:00:00+01:00

2023-02-26T16:30:00+01:00

