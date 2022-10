Classique et romantique OPERA DE LIMOGES Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Classique et romantique OPERA DE LIMOGES, 10 février 2023, Limoges. Classique et romantique Vendredi 10 février 2023, 20h00 OPERA DE LIMOGES Direction : Pavel Baleff Piano : Jonathan Fournel OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Classique ou romantique ? Ce programme symphonique fait dialoguer les pays avec les époques. En témoigne la Suite classique et romantique de Vladigerov qui est un exemple radieux de la musique bulgare à l’orée du XXe siècle. Tout en contraste, le pianiste Jonathan Fournel, lauréat du concours de la Reine Elisabeth, s’empare d’une des plus belles pages du répertoire en interprétant le concerto pour piano n°2 de Frédéric Chopin. Ecrit en 1830 avant le concerto n°1, mais publié après, il chante l’amour avec une délicatesse rare et détient les clefs d’une atmosphère si tendre et inspirante qu’il déteindra plus tard sur les Nocturnes. Plus diurne quant à elle, la Symphonie n°103 de Joseph Haydn donne le ton dès les premières mesures avec un roulement de timbales qui donnera son nom à la symphonie, faisant figure d’exception dans le répertoire classique. Elle vient conclure ce concert avec majesté et exaltation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:00:00+01:00

2023-02-10T21:30:00+01:00

