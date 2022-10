La Dame Blanche OPERA DE LIMOGES Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

La Dame Blanche OPERA DE LIMOGES, 29 janvier 2023, Limoges. La Dame Blanche 29 et 30 janvier 2023 OPERA DE LIMOGES Opéra-comique en 3 actes de François-Adrien Boieldieu Livret d’Eugène Scribe d’après Walter Scott OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La Dame blanche connût un immense succès lors de sa création. Une œuvre majeure du genre qui enthousiasma Rossini, Wagner et Weber, et inspira même Hergé dans Le Crabe aux pinces d’or et Le Trésor de Rackham le Rouge. Apparitions fantastiques et coups de théâtre… Au XVIIIe siècle ; un manoir en écosse, en déshérence. Un fantôme, Anna, une orpheline adoptée par les Avenel et chargée de veiller sur les biens la famille. Un sous-lieutenant, George Brown, amoureux d’Anna, qui s’oppose aux visées mercantiles de Taveston… Si dans la culture moderne, La Dame blanche est un fantôme plutôt funeste, cela n’a pas toujours été le cas. Dans les mythes pyrénéens, il est mention d’une Dame blanche dont la noble mission est de protéger un lieu ou un territoire. Dans l’opéra-comique de Boieldieu, de la même manière, le personnage de la Dame blanche est présent pour empêcher le vil Gaveston de s’emparer du château des Avenel. La metteure en scène, Pauline Bureau, connue pour ses textes et mises en scène autour de faits ou phénomènes de société, lui valent souvent le qualificatif de « dramaturge du réel ». Ici, elle semble s’éloigner radicalement du contemporain pour plonger dans le « romantisme gothique » de La Dame blanche. Opéra-comique en 3 actes de François-Adrien Boieldieu Livret d’Eugène Scribe d’après Walter Scott Direction musicale : Fayçal Karoui Chef de chant : Nn Mise en scène : Pauline Bureau Scénographe : Emmanuelle Roy Réalisateur costumes : Alice Touvet Concepteur lumières : Nn Vidéaste : Nathalie Chabrol Magicien : Benoît Dattez Georges Brown : Julien Dran Anna : Mélissa Petit Gaveston : Jean Luc Ballestra Dickson : François Rougier Jenny : Sophie Marin-Degor Marguerite : Cécile Galois Marc Irton : Edouard Portal Orchestre de l’Opéra de Limoges Chœur de l’Opéra de Limoges (Dir. Arlinda Roux Majollari)

