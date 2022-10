Psyché OPERA DE LIMOGES, 8 janvier 2023, Limoges.

Psyché Dimanche 8 janvier 2023, 15h00 OPERA DE LIMOGES

Ambroisine Bré, mezzo-soprano Ismaël Margain, piano

OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

La mezzo-soprano Ambroisine Bré, étoile montante de l’opéra, livre un programme sublime, conçu comme un mini-opéra imaginaire autour du récit mythologique de Psyché. Chaque pièce évoque un épisode de l’histoire d’amour entre Psyché et le dieu Eros. On entre dans la fable si émouvante qui conte les amours de ces deux protagonistes, empruntant les chemins de sentiments forts, de contrariétés et d’autres heureux événements. Ce programme est une ode à la beauté qui se compose des plus belles mélodies de Debussy, Bizet, Fauré, Gounod et tant d’autres. A l’écoute d’un tel répertoire, on se remémore la finesse de la sculpture d’Antonio Canova exposée au musée du Louvres Psyché ranimée par le baiser de l’Amour. Sa composition aérienne et merveilleusement équilibrée laisse apparaître la parfaite harmonie tant du sujet que de son support. Le programme d’Ambroisine Bré dépasse les frontières du genre et des disciplines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-08T15:00:00+01:00

2023-01-08T16:30:00+01:00