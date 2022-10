Messa a quattro voci OPERA DE LIMOGES Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Messa a quattro voci OPERA DE LIMOGES, 23 décembre 2022, Limoges. Messa a quattro voci Vendredi 23 décembre, 20h00 OPERA DE LIMOGES Messe à quatre voix de Giacomo Puccini Direction musicale : Edward Ananian Cooper Cheffe de chant : Elisabeth Brusselle Avec Valentin Thill, ténor Philippe Nicolas-Martin, baryton OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Orchestre et Chœur de l’Opéra de Limoges Description du spectacle

En maître absolu de l’opéra, Giacomo Puccini est moins connu pour son œuvre religieuse. Et pourtant il compose en 1875, à l’âge de 17 ans, la Messe à quatre voix qui trouvera quelques réminiscences dans ses œuvres opératiques. Dans cette messe, le compositeur toscan pose les jalons d’une écriture empreinte de vives émotions. Aussi appelée « Messa di gloria » , cette métonymie tient du fait que le Gloria est ici plus important que dans une messe traditionnelle, il dure près de vingt minutes. Durant toute la durée de l’œuvre, le chœur dévoile la richesse de sa palette vocale, mêlant grande finesse et puissance de timbre. Il est la clef de voûte que les solistes et l’orchestre viennent épouser avec harmonie.

