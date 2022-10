Fred Wesley & The New JB’S OPERA DE LIMOGES Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Fred Wesley & The New JB’S OPERA DE LIMOGES, 27 novembre 2022, Limoges. Fred Wesley & The New JB’S Dimanche 27 novembre, 17h00 OPERA DE LIMOGES Fred Wesley – chant, trombone / Bruce Cox – batterie / Dwayne Dolphin – basse / Peter Madsen – piano / Reggie Ward – guitare / Gary Winters – trompette / Phillip Whack – saxophones OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Le tromboniste le plus célèbre de la planète jazz funk sera en clôture de cette 17e Edition avec le New JB’s ! Icône de la très selecte famille du Funk, Fred Wesley a collaboré avec James Brown, Maceo Parker, George Clinton, Bootsy Collins. Ce tromboniste inspiré par le jazz, aux accents de soul music et de gospel, fait en ce moment rugir son trombone avec une nouvelle mouture des JB’s. . Véritable légende, il demeure aujourd’hui un modèle pour la nouvelle génération de r’n’b !

2022-11-27T17:00:00+01:00

2022-11-27T19:00:00+01:00

