Thomas de Pourquery & Supersonic OPERA DE LIMOGES, 26 novembre 2022, Limoges. Thomas de Pourquery & Supersonic Samedi 26 novembre, 20h00 OPERA DE LIMOGES Thomas de Pourquery – chant, saxophone alto / Laurent Bardainne – saxophone ténor – claviers- chant / Arnaud Roulin – piano- claviers – percussion / Frederick Galiay – basse, chant / Edward Perraud OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Fondé il y a tout juste dix ans, le Supersonic du saxophoniste et vocaliste Thomas de Pourquery est une machine stellaire infernale, qui depuis sa création a parcouru tous les festivals de jazz et autres galaxies musicales. Les pieds dans la tradition du jazz et la tête plongée dans toute la sono mondiale actuelle avec une influence électro-pop désormais plus marquée, et un Thomas de Pourquery qui, au fil du temps, s’affiche comme un crooner moderne de référence.

2022-11-26T20:00:00+01:00

2022-11-26T22:00:00+01:00

Lieu OPERA DE LIMOGES Adresse 48 rue Jean Jaurès - 87000 LIMOGES Les Emailleurs Ville Limoges

