El Comité OPERA DE LIMOGES, 25 novembre 2022, Limoges. El Comité Vendredi 25 novembre, 20h00 OPERA DE LIMOGES Rolando Luna – piano / Gaston Roya – basse et contrebasse / Rodney Barreto – batterie / Yaroldy Abreu – percussions /Carlos Sarduy – trompette / Irving Acao – saxophone ténor OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Afrobeat, funk, latin jazz, ballades un « cuban groove siglo 21 » à mettre entre toutes les oreilles. El Comité, c’est avant tout la continuité de la belle histoire de la musique cubaine. El Comité rend à la fois un chaleureux hommage aux générations passées (Chucho Valdés, Emiliano Salvador, Gabriel Hernandez…), à certains incontournables comme Miles Davis, mais c’est également le moyen pour ces jeunes musiciens de s’exprimer différemment, en dehors de leur formation habituelle et de proposer de nouveaux sons, arrangements et ambiances sonores et sur scène…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-25T20:00:00+01:00

2022-11-25T22:00:00+01:00

