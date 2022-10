Ivan « Melon » Lewis & The Cuban swing express OPERA DE LIMOGES Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Ivan « Melon » Lewis & The Cuban swing express OPERA DE LIMOGES, 20 novembre 2022, Limoges. Ivan « Melon » Lewis & The Cuban swing express Dimanche 20 novembre, 17h00 OPERA DE LIMOGES Ivan « Melon » Lewis – piano / Fernando Hurtado – trompette / Frank Mayea – trompette / Joulien Ferrer – trombone / Maikel Vistel – saxophone ténor / César Filiù – saxophone alto / Israël Sandoval OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Le dernier projet de Melon est le Cuban Swing Express, formé après des années de tournée avec différents artistes. Il comprend 10 des musiciens cubains les plus talentueux vivant en Europe. Le groupe combine un mélange de traditionnel et de nouveaux sons avec un répertoire combinant des compositions de Perez Prado, Benny Moré, Ernesto Lecuona, des thèmes et arrangements d’Herbie Hancock, des chansons de Michael Jackson et des Rolling Stones. Le Cuban Swing Express, une machine à vous emmener loin … très loin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-20T17:00:00+01:00

2022-11-20T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu OPERA DE LIMOGES Adresse 48 rue Jean Jaurès - 87000 LIMOGES Les Emailleurs Ville Limoges lieuville OPERA DE LIMOGES Limoges Departement Haute-Vienne

OPERA DE LIMOGES Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Ivan « Melon » Lewis & The Cuban swing express OPERA DE LIMOGES 2022-11-20 was last modified: by Ivan « Melon » Lewis & The Cuban swing express OPERA DE LIMOGES OPERA DE LIMOGES 20 novembre 2022 Limoges Opéra de limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne