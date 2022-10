Ron Carter OPERA DE LIMOGES Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Ron Carter OPERA DE LIMOGES, 19 novembre 2022, Limoges. Ron Carter Samedi 19 novembre, 20h00 OPERA DE LIMOGES Ron Carter – contrebasse / Renee Rosnes – piano / Jimmy Greene – saxophone / Payton Crossley – batterie OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Ceux qui étaient présents en 2011 et en 2018, se souviennent de deux concerts de légende à l’Opéra de Limoges ! Ron Carter, comme Charles Mingus, est un des rares bassistes que l’on peut reconnaitre au son. Musicien au jeu riche et plein de rondeur, il associe à son art les talentueux Renee Rosnes, Jimmy Greene et Payton Crossley pour former ce Quartet qui allie finesse et élégance, une force paisible.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T20:00:00+01:00

2022-11-19T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu OPERA DE LIMOGES Adresse 48 rue Jean Jaurès - 87000 LIMOGES Les Emailleurs Ville Limoges lieuville OPERA DE LIMOGES Limoges Departement Haute-Vienne

OPERA DE LIMOGES Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Ron Carter OPERA DE LIMOGES 2022-11-19 was last modified: by Ron Carter OPERA DE LIMOGES OPERA DE LIMOGES 19 novembre 2022 Limoges Opéra de limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne