Toni Green OPERA DE LIMOGES, 18 novembre 2022, Limoges. Toni Green Vendredi 18 novembre, 20h00 OPERA DE LIMOGES Toni Green – chant / Hervé Samb – guitare, direction musicale / Benoit Sourisse – orgue / Paul Héroux – basse / Thomas Planque – batterie / Mike Robinson – chœurs OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Ex-choriste d’Al Green et d’Isaac Hays, Toni Green est l’une des dernières représentantes de la scène légendaire de Memphis. Elle est de retour avec un album et un tout nouveau groupe, à la direction musicale Hervé Samb. Choriste très recherchée, ce n’est que dans les années 90 qu’elle se décide à franchir le pas en enregistrant plusieurs albums sous son nom. Toni Green revient en force avec l’intention d’achever le travail entamé et de s’imposer comme la figure de proue d’une soul qui affiche son actualité tout en préservant l’héritage des Ann Peebles, Etta James ou Sharon Jones.

2022-11-18T20:00:00+01:00

2022-11-18T21:30:00+01:00

Catégories d'évènement: Haute-Vienne, Limoges

Lieu OPERA DE LIMOGES
Adresse 48 rue Jean Jaurès - 87000 LIMOGES Les Emailleurs
Ville Limoges

