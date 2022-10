Hommage à A. Franklin by Natural Woman Band OPERA DE LIMOGES Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Hommage à A. Franklin by Natural Woman Band OPERA DE LIMOGES, 17 novembre 2022, Limoges. Hommage à A. Franklin by Natural Woman Band Jeudi 17 novembre, 20h00 OPERA DE LIMOGES Tatiana Gronti – chant, leader / Natacha Kanga – choeur, alto / Mariame Fraizy – choeur, soprano / Roger Lepreux – clavier, orgue / Laurent Gilly – guitares /Thibault Vigorie – basse / Joe Klimek OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine La « Reine de la Soul » Aretha Franklin disparue en 2018 nous laisse en héritage l’histoire de sa légende, tant musicale que militante. Dans le prolongement de cette disparition, naît « Natural Woman Band ». La formation s’est concentrée sur un véritable spectacle à la gloire de cette Légende, artiste inclassable, qui brillait entre Gospel, Blues, Soul, Rythm and Blues, Jazz et R&B, au plus près et au plus profond de son esprit et de l’empreinte qu’elle a laissée

2022-11-17T20:00:00+01:00

2022-11-17T22:00:00+01:00

