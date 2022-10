Mythologies OPERA DE LIMOGES Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Mythologies OPERA DE LIMOGES, 12 novembre 2022, Limoges. Mythologies 12 et 13 novembre OPERA DE LIMOGES Ballet de L’Opéra National de Bordeaux Ballet Preljocaj Pièce pour 10 danseurs du Ballet de l’Opéra National de Bordeaux et 10 danseurs du Ballet OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Au-delà des contes et récits légendaires qu’il aime chorégraphier, les mythes et la mythologie, sont des sources d’inspiration que l’on trouve très tôt dans les créations d’Angelin Preljocaj. Avec Mythologies, il explore nos rituels contemporains et les mythes fondateurs qui forment notre imaginaire collectif. A la manière des impressionnistes, il souhaite évoquer ce qui se love dans les replis de nos existences, au travers de nos idéaux et nos croyances ; venant ainsi faire dialoguer les mythologies antiques avec celles de notre temps. « La danse, art de lʼindicible par excellence, nʼest-elle pas la plus à même de mettre à nu nos peurs, nos angoisses, et nos espoirs ? Elle stigmatise nos rituels, révèle lʼincongruité de nos postures quʼelles soient dʼordre social, religieuses ou païennes » indique-t-il. Chorégraphie : Angelin Preljocaj Musique : Thomas Bangalter Lumières : Eric Soyer Assistant, adjoint à la direction artistique : Youri Aharon Van den Bosch Assistante répétitrice : Cécile Médour Choréologue : Dany Lévêque

2022-11-12T20:00:00+01:00

2022-11-13T16:30:00+01:00

