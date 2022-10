La Princesse jaune et autres fantasmes OPERA DE LIMOGES Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

La Princesse jaune et autres fantasmes OPERA DE LIMOGES, 6 novembre 2022, Limoges. La Princesse jaune et autres fantasmes 6 et 8 novembre OPERA DE LIMOGES Opéra Comique en 1 acte de Camille Saint Saêns (1872) / Livret : Louis Gallet OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Fantasme d’un ailleurs lointain, drogues et hallucinations, désir pour une femme inaccessible, objets convoités… tels sont les thèmes d’un certain orientalisme, né dans le sillage des abus du colonialisme, et présents dans La Princesse jaune et Nuit persane de Camille Saint-Saëns. A ce titre, ces œuvres interpellent. Comment les faire entendre aujourd’hui sans contribuer au réveil d’un imaginaire colonial ? Comment représenter un récit qui décrit la volonté de possession d’une femme racisée ? La réponse d’Alexandra Lacroix, ni pédagogique, ni dans le jugement, sera aussi portée sur scène par la présence de femmes d’aujourd’hui. Qu’éprouvent-elles et que pensons-nous à travers elles de ces fantasmes exotiques ? Offrant une palette luxuriante, née du rêve et de l’improbable, Saint-Saëns a composé une partition somptueuse. Plongés dans l’émerveillement que procure un cabinet de curiosité, nous pourrons rêver d’ailleurs et nous laisser emporter par sa musique, conscients de nos biais de regards et de notre héritage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-06T15:00:00+01:00

2022-11-08T21:30:00+01:00

