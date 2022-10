Concertôt • Guerrière(S) OPERA DE LIMOGES, 5 novembre 2022, Limoges.

Concertôt • Guerrière(S) Samedi 5 novembre, 17h00 OPERA DE LIMOGES

Texte et mise en scène : Muriel Mingau Avec Michelle Atlani / Création musique : Pierre Rakotondrafara Création photos : Nassir M.

OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Texte de femme, sur la femme, les femmes.

Pas seulement… Texte sur les femmes, leurs attentes, leur place, leurs désirs, leurs faiblesses, leur puissance, leurs rêves. Et puis… La ville, ses rues, ses quartiers, ses recoins-quartiers, ses anonymes.

Et puis… Le temps qui va, court, insaisissable, nos grandes et petites vies. Et puis… Ces moments de grâce qui nous tombent dessus sans crier gare, ces moments qui nous font rire et sourire, relever la tête, espérer. Et puis… Elle, seule, sur le plateau, portée, emportée, par les mots, la musique et la scène.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T17:00:00+01:00

2022-11-05T18:00:00+01:00