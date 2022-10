Concertôt • Melaine Dalibert OPERA DE LIMOGES Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Concertôt • Melaine Dalibert OPERA DE LIMOGES, 20 octobre 2022, Limoges. Concertôt • Melaine Dalibert Jeudi 20 octobre, 18h30 OPERA DE LIMOGES DEUXIÈME SCÈNE Concertôt • Melaine Dalibert OPERA DE LIMOGES 48 rue Jean Jaurès – 87000 LIMOGES Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Le travail de composition de Melaine Dalibert est orienté vers

l’esthétique minimaliste et algorithmique. Il n’appartient pas à l’école néo-classique, il n’appartient pas non plus à l’école minimale ou encore à l’école contemporaine. Il est à la charnière de plusieurs genres qui font de sa musique un objet sonore singulier et unique. #Concert en partenariat avec la Fédération Hiero

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-20T18:30:00+02:00

2022-10-20T19:30:00+02:00

