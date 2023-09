CÉCILE MCLORIN SALVANT « MÉLUSINE » OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE Limoges, 26 novembre 2023, Limoges.

CÉCILE MCLORIN SALVANT « MÉLUSINE » Dimanche 26 novembre, 17h00 OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE TARIF PLEIN : 30 € – TARIFS RÉDUITS : Veuillez contacter le service billetterie à l’Opéra de Limoges – Grand Théâtre pour tout renseignement : 05 55 45 95 95 / billetterie@operalimoges.fr

La chanteuse jazz franco-américaine Cécile McLorin Salvant dévoile son nouvel album « Mélusine ». 5 titres originaux écrits par Cécile, et 9 réinterprétations, parmi lesquelles des titres de Charles Trenet, Véronique Sanson, Starmania, l’ensemble, principalement chanté en français mais également en créole haïtien et en occitan, raconte la légende médiévale de Mélusine, mi-femme mi-serpent.

Cécile McLorin Salvant est une chanteuse et compositrice apportant une perspective historique, un sens dramatique renouvelé et une compréhension musicale éclairée aux standards du jazz et à ses propres compositions originales. De formation classique, imprégnée de jazz, de blues et de folk, et s’inspirant du théâtre musical et du vaudeville, elle embrasse un vaste répertoire qui élargit les possibilités de la performance live. Après avoir déjà remporté 3 Grammy Awards pour ses premiers disques, elle a reçu 2 nominations aux Grammy Awards pour son précédent album « Ghost Song » paru au printemps 2022, qui figure également dans la liste des meilleurs albums 2022 de NPR, New York Times, Jazzwise…

Cécile McLorin Salvant – Voix

Yasushi Nakamura – Contrebasse

Weedie Braimah – Percussions

Savannah Harris – Batterie

Elio Villafranca – Piano

OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE 48 RUE JEAN JAURES – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-11-26T17:00:00+01:00 – 2023-11-26T18:30:00+01:00

Jazz Concert

© KAROLIS KAMINSKAS