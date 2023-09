HARLEM GOSPEL CHOIR CELEBRATES 60 YEARS OF WHITNEY HOUSTON OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE Limoges, 25 novembre 2023, Limoges.

HARLEM GOSPEL CHOIR CELEBRATES 60 YEARS OF WHITNEY HOUSTON Samedi 25 novembre, 20h00 OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE TARIF PLEIN : 30 € – TARIFS RÉDUITS : Veuillez contacter le service billetterie à l’Opéra de Limoges – Grand Théâtre pour tout renseignement : 05 55 45 95 95 / billetterie@operalimoges.fr

Le Harlem Gospel Choir, mondialement connu, est synonyme de puissance vocale, de sonorité glorieuse et d’énergie contagieuse. Depuis plus de deux décennies, le Harlem Gospel Choir est le premier chœur gospel d’Amérique et a parcouru le monde entier pour enthousiasmer son public avec la puissance inspiratrice du gospel noir. La chorale a été fondée en 1986 par Allen Bailey, qui en a eu l’idée en assistant à une célébration en l’honneur du Dr Martin Luther King Jr. au Cotton Club de Harlem. La chorale présente, chaque année en novembre et décembre, les meilleurs chanteurs et musiciens des églises noires de Harlem et de la région de New York/Tri-State. Un vaccin contre la morosité, sans masque, sans passe sanitaire et sans effets secondaires. Allergiques au bonheur s’abstenir.

OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE 48 RUE JEAN JAURES – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.eclatsdemail.com/agenda-2023/harlem-gospel-choir-celebrates-60-years-of-whitney-houston/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:30:00+01:00

© Simone Diluca