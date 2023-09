ROBERTO FONSECA « LA GRAN DIVERSION » OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE Limoges, 24 novembre 2023, Limoges.

ROBERTO FONSECA « LA GRAN DIVERSION » Vendredi 24 novembre, 20h00 OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE TARIF PLEIN : 30 € – TARIFS RÉDUITS : Veuillez contacter le service billetterie à l’Opéra de Limoges – Grand Théâtre pour tout renseignement : 05 55 45 95 95 / billetterie@operalimoges.fr

Le pianiste Roberto Fonseca propose cette année un projet exceptionnel, une réinvention de la Cabane Cubaine, le mythique cabaret du Montmartre des années 1930. Une invitation à la danse au son des classiques enivrants des années folles à Cuba.

Si le nom de Roberto Fonseca est aujourd’hui synonyme de renouveau d’une musique cubaine ouverte aux quatre vents, du hip-hop aux musiques électroniques en passant par la soul ou le funk, le pianiste n’en est pas moins attaché au patrimoine extraordinaire de l’île. C’est d’ailleurs au sein du mythique Buena Vista Social Club qu’on a pu le découvrir durant la première moitié des années 2000. Aujourd’hui, c’est vers l’âge d’or de la musique cubaine que se tourne le pianiste en restituant le décor et l’atmosphère bouillonnante de la Cabane, cabaret où le tout Paris des années 1930 venait danser le mambo, la rumba ou la salsa. Un voyage dans le temps, festif et immersif, auquel le public est invité à participer, comme un rendez-vous donné au swing, à la danse et la sensualité, à une époque où le besoin s’en fait sentir chaque jour.

Roberto Fonseca – Chant, piano

Matheew Simon – Trompette

Ruly Herrera – Batterie

Yandy Martinez – Contrebasse

Jimmy Jenks – Saxophone ténor

Javier Zalva – Saxophone Baryton, flûte

Andres Coayo – Percussions

Carlos Calunga – Chant

Roberto Garcia – Trompette

OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE 48 RUE JEAN JAURES – 87000 LIMOGES

