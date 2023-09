BERTRAND BELIN « TAMBOUR VISION » OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE Limoges, 23 novembre 2023, Limoges.

BERTRAND BELIN « TAMBOUR VISION » Jeudi 23 novembre, 20h00 OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE TARIF PLEIN : 30 € – TARIFS RÉDUITS : Veuillez contacter le service billetterie à l’Opéra de Limoges – Grand Théâtre pour tout renseignement : 05 55 45 95 95 / billetterie@operalimoges.fr

Bertrand Belin est de cette trempe. Voilà près de 20 ans que ce fils de pêcheur, sous son flegme de poète breton, pose son regard acéré sur une société qui dévisse et sur des individus (des gens dirait-il plutôt) qui se débattent avec leurs aspirations et leurs destinées. Une carrière faite de chansons, de romans, de rôles au théâtre ou au cinéma, un parcours généreux mais sans esbroufe, une trajectoire irrégulière mais limpide.

Pour son septième album « Tambour Vision », on retrouve le dispositif musical cher à Belin : des thèmes simples, répétés, accrocheurs et des variations que seules les écoutes attentives et successives dévoilent. Désireux toutefois de proposer quelque chose de nouveau, le Breton a troqué la minéralité rugueuse de « Persona » pour un univers synthétique, où les boîtes à rythme, les synthés, parfois les cuivres, dessinent une douce atmosphère électronique qui invite aux mouvements de tête et de bras.

Mais attention, « Tambour Vision » n’est pas ce petit disque pop-électro qui vous fera passer le temps jusqu’à la Côte d’Azur ou le Pays Basque cet été. Car comme toujours chez Belin, la musique n’est là que pour servir une voix (toujours aussi mystérieuse et sensuelle) mais surtout des textes, ciselés, débarrassés du gras, taillés à l’os.

Ainsi dès l’ouverture de l’album : « Carnaval, J’ai vu le cul, De ma tête, J’ai crié victoire, J’ai crié défaite ». Tout est déjà là : la poésie, l’âpreté, la vie. Et qu’on passe des héritages alcooliques de « Que Dalle Tout« à un rock feutré qui fait rimer Alleluia avec Be pop A Lula, jusqu’à un « Maitre du Luth » qu’on imagine très bien dans l’Imprudence d’Alain Bashung, tout transpire le réel, dans toute son ambivalence.

Line-up :

Bertrand Belin – Voix lead et guitares

Sylvain Joasson – Batterie, batterie électronique

Thibault Frisoni – Basse, claviers, choeurs

Lara Oyedepo – Percussions, claviers, choeurs

Jean-Baptiste Julien – Claviers

Julien Omé – Guitares

Adrien Oheix – Régie lumière

OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE 48 RUE JEAN JAURES – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.eclatsdemail.com/agenda-2023/bertrand-belin-tambour-vision/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T21:30:00+01:00

2023-11-23T20:00:00+01:00 – 2023-11-23T21:30:00+01:00

Jazz Concert

© Edgar Berg