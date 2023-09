MANGANE « ZOOM ZEMMATT » OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE Limoges, 18 novembre 2023, Limoges.

MANGANE « ZOOM ZEMMATT » Samedi 18 novembre, 20h00 OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE TARIF PLEIN : 30 € – TARIFS RÉDUITS : Veuillez contacter le service billetterie à l’Opéra de Limoges – Grand Théâtre pour tout renseignement : 05 55 45 95 95 / billetterie@operalimoges.fr

Mangane, une voix hors du commun où tonalité et accent nous embarquent immédiatement, en Afrique certes, mais bien au-delà. Une voix qui crée dans notre esprit un décor de rêves, un espace de jeu, de sagesse intérieure, un territoire de sourires. 2022, à l’occasion du 17ème Festival Eclats D’Email Jazz Edition, tout un travail de création avait été mené tout au long de l’année pour aboutir à un concert exceptionnel où tout est apparu comme une évidence, l’horizon d’un temps fort et un rendez-vous essentiel dans la carrière de tout artiste… « le laisser s’exprimer ».

Automne 2023, sortie de l’album « Zoom Zemmatt » sur le Label LABORIE Jazz, seconde étape. Cette fois ci la découverte n’a plus de frontière et la matière va pouvoir se diffuser au rythme de la lumière. La Scène de l’Opéra de Limoges s’inscrit dans la suite logique de ce processus de création et d’aboutissement exceptionnel, avant la route des Festivals, Salles et autres Théâtres en France et à l’International. Zoom Zemmatt vous attend, Mangane sera bien là.

Line-up :

Mangane – Compositions, chant, guitare, senza

Alune Wade – Arrangements

Valérie Belinga – Chant

Anthony Jambon – Guitare

Benjamin Naud – Batterie

Ranto Rakotomalala – Basse

Adriano Dos Santos – Percussions

Hugues Mayot – Saxophones

Carlos Sarduy – Trompette

OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE 48 RUE JEAN JAURES – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T21:30:00+01:00

© NADIA MAULÉON