LAURENT BARDAINNE & TIGRE D’EAU DOUCE « HYMNE AU SOLEIL » Vendredi 17 novembre, 20h00 OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE TARIF PLEIN : 30 € – TARIFS RÉDUITS : Veuillez contacter le service billetterie à l’Opéra de Limoges – Grand Théâtre pour tout renseignement : 05 55 45 95 95 / billetterie@operalimoges.fr

Saxophoniste du Supersonic de Thomas de Pourquery, cofondateur de Poni Hoax et de Limousine, qui a aussi bien travaillé aux côtés d’Etienne Jaumet ou de Julien Doré, Laurent Bardainne présente son nouvel album : Hymne au soleil. Dans une jungle riche de grooves cuivrés et de mélodies captivantes, l’esprit funk croise la soul des années 70’s et le jazz. Le souffle optimiste du saxophone ténor au son direct et généreux convoque le spectre de Pharoah Sanders. Un concert joyeux et solaire comme un voyage onirique et cinématographique à travers une nature en perpétuelle renaissance.

Avec sa crew composée d’Arnaud Roulin (orgue Hammond), de Sylvain Daniel (basse), de Philippe Gleizes (batterie) et de Roger Raspail (percussions), Laurent Bardainne continue de nous emmener loin de cette atmosphère anxiogène actuelle. C’est notamment le cas pour « Destination Danger » et « Combly Family » qui sont de parfaites illustrations de ces rayons de soleil qui parcourent dans nos oreilles curieuses. Laurent Bardainne & Tigre d’Eau Douce laissera entrer le soleil avec ce jazz spirituel si somptueux et on en a vraiment besoin.

Line-up :

Laurent Bardainne – Saxophone ténor

Arnaud Roulin – Orgue hammond

Sylvain Daniel – Basse

Philippe Gleizes – Batterie

Beaurel (Fabe) Bambi – Percussions

OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE 48 RUE JEAN JAURES – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T21:30:00+01:00

Jazz Concert

© Agnès Dherbey