KAZ HAWKINS OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE Limoges, 16 novembre 2023, Limoges.

KAZ HAWKINS Jeudi 16 novembre, 20h30 OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE TARIF PLEIN : 30 € – TARIFS RÉDUITS : Veuillez contacter le service billetterie à l’Opéra de Limoges – Grand Théâtre pour tout renseignement : 05 55 45 95 95 / billetterie@operalimoges.fr

Quand elle chante, Kaz Hawkins nous embarque dans son univers pluriel, coloré, des mots simples pour dire des émotions fortes, un univers artistique à la hauteur de sa personnalité, attachante et libre. Cette année 2023 voit Kaz Hawkins fêter ses 50 ans, un âge qu’elle n’aurait jamais cru atteindre. Elle tenait donc à faire de cette année une grande Fête, un évènement exceptionnel dans une vie exceptionnelle. Et quoi de plus exceptionnel que la sortie de son nouvel album avec de toutes nouvelles compositions ? C’est ainsi que « Until We Meet Again » voit le jour, un album à l’image de sa créatrice, empli de couleurs vives et d’ondes positives, tournée vers les autres pour les aider à trouver la force de lutter et de survivre. Une oeuvre inclassable où se côtoient ballades émouvantes, chants gospel, soli de guitare rock, et même des sons irlandais.

Le regard fermement tourné vers un avenir plein de promesses, Kaz Hawkins entame ce nouveau chapitre dans un grand rire, pétillant comme sa musique. Une ouverture de Festival « jaune banane » comme on les aime.

Line-up :

Kaz Hawkins – Chant

Stef Paglia – Guitare

Amaury Blanchard – Batterie

Julien Boisseau – Basse

Cédric Le Goff – Claviers

OPERA DE LIMOGES – GRAND THEATRE 48 RUE JEAN JAURES – 87000 LIMOGES Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:30:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

© Philip Ducap