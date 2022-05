Opéra de Lille Opéra de Lille, 7 mai 2022, Lille.

Opéra de Lille

Opéra de Lille, le samedi 7 mai à 12:30

### Samedi 7 mai **12h30-18h30** L’Opéra de Lille vous ouvre ses portes à l’occasion de la 15e édition de Tous à l’Opéra ! **- Installations musicales et nouvelles lutheries** Plantes grimpantes en tubes de cuivre, orgues à bouches et cors spatialisés surprendront les spectateurs par leurs formes saugrenues et leurs sons inattendus. **- Bal Chorégraphique – Sylvain Groud** Happening festif, le Bal Chorégraphique invite le public à entrer dans la danse. Sur de la musique interprétée en live, une folle envie de danser envahit la foule. En amont, des danseurs professionnels du Ballet du Nord répètent avec des amateurs complices, qui prennent ainsi part à cette création et entrainent avec eux le reste du public. **- Atelier du Collectif La Meute** Complice fidèle, La Meute nous avait proposé lors des précédents Happy Days une symphonie de grille-pains et une balade musicale dans l’au-delà. Une nouvelle fois, le Collectif nous invitera à une expérience musicale surprenante tirée de leur opéra participatif Le Furieux. **- Chœur participatif autour du** **_Songe d’une nuit d’été_** Une cheffe de chœur invite le public à chanter une œuvre sur le thème des songes et des rêves…

L’Opéra de Lille vous ouvre ses portes à l’occasion de la 15e édition de Tous à l’Opéra !

Opéra de Lille place du théâtre, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T12:30:00 2022-05-07T18:30:00