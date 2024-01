Compositrices d’hier et d’aujourd’hui Opéra de Lille Lille, mercredi 6 mars 2024.

Compositrices d’hier et d’aujourd’hui Musique de chambre – Les Concerts du Mercredi à 18h Mercredi 6 mars, 18h00 Opéra de Lille De 5 à 10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T18:00:00+01:00 – 2024-03-06T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-06T18:00:00+01:00 – 2024-03-06T19:00:00+01:00

Si on a appris à fréquenter les compositrices Pauline Viardot ou Lili Boulanger, qui connaît en revanche Marguerite Canal ? Ou encore Jeanne Thieffry, compositrice lilloise qui participa au premier concert donné dans notre Opéra ? Avec Ayako Tanaka au violon, le pianiste Jean-Michel Dayez propose de redécouvrir ces pionnières, et leur associe des œuvres de deux de nos contemporaines : la jeune Amiénoise Camille Pépin, et la grande Kaija Saariaho, décédée il y a peu. Un concert où la forme et la qualité d’expression d’œuvres injustement ignorées par le répertoire du XXe rencontrent les créations du XXIe “qui nous emmèneront vers des espaces nouveaux, tissés de dialogues avec le passé et de visions inouïes”.

Programme

Pièces de :

Jeanne Thieffry (1886-1970)

Marguerite Canal (1890-1978)

Lili Boulanger (1893-1918)

Pauline Viardot (1821-1910)

Kaija Saariaho (1952-2023)

Camille Pépin (1990 -)

Distribution

Ayako Tanaka violon

Jean-Michel Dayez piano

Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France 00 33 3 28 38 40 50 http://www.opera-lille.fr https://www.facebook.com/operalille;https://twitter.com/operalille;https://www.youtube.com/user/operalille/videos [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=102108987895>mStepTracking=true »}] Théâtre lyrique d’intérêt national

Laurent Moreau