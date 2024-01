Opera Games Opéra de Lille Lille, mercredi 6 mars 2024.

Opera Games Une semaine d’aventures musicales 6 9 mars Opéra de Lille Tarif unique 5 € par spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-06T10:30:00+01:00 – 2024-03-06T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T18:00:00+01:00 – 2024-03-09T19:00:00+01:00

Mise en vente des places le 31 janvier

Tarif unique 5 € par spectacle

Qui aurait cru pouvoir s’éclater sur Rameau ? Se trémousser joyeusement avec Debussy ? Ce ne sont que quelques-unes des joies que réserve la Hip Hit Pop Classic Parade. Entre bal et boum, du bel canto au dancefloor, du baroque au clubbing, on y retrouve un creuset de mélodies impérissables, pour un moment festif ouvert à tous les âges et mené par un duo de danseurs. Dès l’âge de 4 ans, on pourra semer ses envies et ses idées dans Et si tu danses, un spectacle interactif, qui associe théâtre et danse sur les traces du Petit Poucet. Conçu par l’intrépide danseuse et chorégraphe Marion Lévy avec l’auteure Mariette Navarro, cette variation pleine de fantaisie sur le conte fait découvrir Poucet devenu adulte… et passablement perdu. Pour retrouver le chemin de ses souvenirs, de ses peurs et de ses joies, il se laissera guider par ses jeunes spectateurs.

Coup double une déambulation en trois temps dans l’Opéra… dans les trésors de la musique baroque proposée par les Solistes du Concert d’Astrée. Open your ears propose un parcours en petits groupes et en plusieurs étapes, où les mini concerts impromptus sont précédés par des « écluses » des invitations à découvrir de façon vivante les différents aspects des pièces présentées et le raffinement de leurs contrastes.

Enfin, participez à la célébration du centenaire de l’Opéra avec un Concert du Mercredi qui rend hommage aux compositrices méconnues dont la lilloise Jeanne Thieffry dont des œuvres ont été jouées lors du concert d’inauguration de l’Opéra en 1923.

Distribution

Hip Hit Pop Classic Parade

C’est une boum, un bal, un hit-parade pour les enfants et leurs parents.

À partir de 8 ans

David Rolland conception

Vendredi 8 mars 10h, 11h30 et 14h

Samedi 9 mars 11h30, 15h et 18h

Durée +/- 1h

Avant et après le bal, vous pourrez participer à des ateliers proposés par des artistes plasticiens.

Et si tu danses

Un spectacle interactif, entre théâtre et danse, sur les traces du Petit Poucet.

À partir de 4 ans

Marion Lévy conception

Mariette Navarro texte et dramaturgie

Hanna Söjdin costumes et accessoires

Véronique Marsy création lumière

Stanislas Siwiorek comédien et danseur

Vendredi 8 mars 11h et 14h30

Samedi 9 mars 10h et 14h30

Durée +/- 45 min

Open your ears

Parcourez l’Opéra, franchissez les écluses et découvrez les couleurs chatoyantes de la musique baroque en plusieurs courts concerts avec les solistes du Concert d’Astrée.

À partir de 6 ans

Avec les solistes du Concert d’Astrée

Mercredi 6 mars 10h30

Jeudi 7 mars 10h30 et 14h30

Durée +/- 1h30

Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

