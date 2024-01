A Jazz Story Opéra de Lille Lille, mercredi 14 février 2024.

A Jazz Story Les Concerts du Mercredi à 18h Mercredi 14 février, 18h00 Opéra de Lille

Ils se sont rencontrés au Mexique en 2013, et ils tracent depuis leur route pleine de swing entre l’Europe et l’Amérique latine. Un Argentin, un Uruguayen et deux Français, issus de formations différentes mais tous curieux de sons anciens et d’aventures nouvelles. Quatre tempéraments forts qui partagent une même vision musicale, aussi rigoureuse que cosmopolite, et un même amour du quatuor à cordes. Une formation qu’ils replacent au cœur battant de l’histoire du jazz, avec un concert en forme de voyage dans le temps : des vibrantes « jazz funerals » de La Nouvelle Orléans aux Big Bands de Broadway, des notes bleues du cool jazz à l’énergie revendicative des années 60…

Programme

Guillaume Latil

Echoes of New Orleans

Love is not a Broadway Song

Swing 21

Olivier Samouillan

Viola Blues

Valse à Nini

Rodrigo Bauza

Rezo a mi modo

Modal Prayer

Minor Bop

Please No Licks

Federico Nathan

Redemption Ballad

Samba Latente

Distribution

Cuareim Quartet

Rodrigo Bauza violon

Federico Nathan violon

Olivier Samouillan alto

Guillaume Latil violoncelle

